В Новосибирской области по нацпроектам за 3 года построят 14 детсадов почти на 2,5 тысячи мест. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области по нацпроектам за 3 года построят 14 детсадов почти на 2,5 тысячи мест. Об этом на пресс-конференции сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. Известно, что большинство образовательных объектов, которые планировали сдать в 2021-2023 годах, уже ввели в эксплуатацию в регионе.

По словам министра, доступность дошкольного образования в Новосибирской области равна 99,7 %.

– За счет реализации национальных проектов «Образование», «Демография», «Жилье и городская среда», а также государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» в 2021-2023 годах будет введено в эксплуатацию 14 объектов дошкольного образования, при этом 10 из них на 1657 мест уже введены в эксплуатацию в 2021 году. Всего за указанный период планируется ввести 2427 новых мест в детских садах, – пояснили в правительстве Новосибирской области.

Как сообщил Сергей Федорчук, сейчас в регионе есть 1023 учреждения, которые реализуют программы образования для дошколят. Среди них 604 садика, работающих при школах. По словам министра, в регионе почти 100-процентная обеспеченность местами в детсадах. Однако часть родителей ждёт мест в более удобных по месторасположению садиках. В 2021-2022 годах посещаемость среди детсадовцев составила 65-70%.

– До конца текущего года мы постараемся полностью удовлетворить спрос на дошкольные места для детей от 3 до 7 лет, – рассказал Сергей Федорчук.

Известно, что правительство Новосибирской области контролирует работу по созданию новых мест в детских садиках региона.

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