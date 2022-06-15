В Новосибирске открыли движение по площади Будагова

Открыли проезд 15 июня.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске открыли проезд по площади Будагова. Ограничение на проезд ввели еще 1 мая, а 25 мая их уже должны были снять. Но по разным причинам подрядчик переносил сроки, пока 15 июня ограничения не сняли полностью.
— При выезде с Ипподромской магистрали на площадь Инженера Будагова открыли проезд прямо. На улицах Кривощёковской и Мостовой восстановлено двухстороннее движение, — рассказали подписчики паблика ВКонтакте «АСТ-54».
По словам очевидцев, на вновь открытом проезде установили необходимые знаки и светофор, однако автомобилисты по привычки едут в объезд, а там наталкиваются на запрещающие знаки и приходится разворачиваться.
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