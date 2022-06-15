В Новосибирске раньше обычного появились первые слепни. Фото: Алексей Яновский.

Ученый-биолог Алексей Яновский рассказал, что в Новосибирске на три недели раньше появились слепни. Эти насекомые пьют кровь у людей и животных.

- Слепни наряду с комарами, мошками и мокрецами образуют неприятное сообщество кровососущих двукрылых насекомых под названием гнус. Обычно слепни начинают нападать на людей, копытных животных и собак в самом конце июня. Меня же попытался укусить слепень 9 июня, - сообщил в разговоре с КП-Новосибирск Алексей. – Тогда я его не смог схватить, а вчера у меня получилось. Это было на даче к юго-востоку от Академгородка.

Биолог отметил, что знает по меньшей мере 4 вида слепней.

- На фото самый распространенный – олений слепень. Он размером с осу. В июле можно встретить таких же, но другой окраски. Вероятно, их несколько видов подобного размера. Самый большой, бычий слепень, размером с шершня. Слепень дождевка наиболее назойлив. Он мельче и «стройнее» мухи серого цвета. Именно дождевка досаждает купальщикам повсюду в Новосибирске и окрестностях. Есть еще слепень златоглазка. У него пятнистые крылья и желтые глаза, - описал насекомых Алексей.

Ученый добавил – болезненность укусов слепней можно объяснить тем, что они разрезают кожу и потом пьют оттуда кровь.

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