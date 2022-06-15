В правительстве Новосибирской области одобрили новые налоговые льготы для IT-сектора. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В правительстве Новосибирской области одобрили новые налоговые льготы для IT-сектора. Об этом стало известно 14 июня.

- Комплекс мер поддержки IT-сектора, который сегодня активно внедряется в Новосибирской области, будет способствовать развитию IT-компаний в условиях санкционного давления, снижению оттока специалистов, распределению инвестиционных вложений в развитие объектов, а также сохранению и увеличению налоговых поступлений в региональный бюджет, – отметил в своем докладе министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

Так, власти предложили снизить ставку по упрощенной системе налогообложения для IT-компаний, которые выбрали объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов – с 15% до 5%. Также предложено освободить IT-компаний от налога на имущество организаций, используемого ими для осуществления своей уставной деятельности.

– Кроме того, предусмотрено расширение видов экономической деятельности, имеющих право на применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций – дополнение видом деятельности «деятельность в сфере телекоммуникаций». Это позволит сохранить инвестиции операторов связи для эксплуатации и модернизации сетей связи за счет реализации механизма инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организации, – уточнили в правительстве.

Есть определенные условия, которые необходимы для применения мер поддержки. Так, требуется государственная аккредитация в порядке, установленном федеральным законодательством. А также доля дохода от реализации товаров (работ, услуг) в сфере информационных технологий в общем доходе организации – не менее 70%.

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