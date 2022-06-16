Новосибирский предприниматель, присвоивший миллионы с продажи алкоголя, предстанет перед судом.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске будут судить предпринимателя, попавшегося на мошенничестве с алкогольной продукцией. Промышлял он на пару с подельником. Об этом рассказали в СК РФ по Новосибирской области.
– Следствием установило, что января по декабрь 2018 года обвиняемый вместе со знакомым заключили договоры о поставке алкогольной продукции с разными организациями на территории РФ, на сумму более 36 миллионов рублей. Они не намеривались исполнять оплату по условиям договора. Деньги, которые мужчины выручили с продажи спиртных напитков, они потратили на свое усмотрение, – говорится в сообщении Следственного комитета.
Махинации сибиряков выявили сотрудники полиции отдела по экономической безопасности и противодействия коррупции.
Обвиняемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Вину в содеянном он не признал.
Дело новосибирца по существу рассмотрит Кировский районный суд.
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