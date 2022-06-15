Шесть пляжей официально заработали в Новосибирске

Пять из работающих пляжей находятся в Советском районе.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Шесть пляжей в Новосибирске официально начали работу. Это пляжи возле парков «Бугринская роща», «У моря Обского» и «Звезда». Об этом сообщили во время аппаратного совещания в мэрии города.
— Коммерческий пляж «Звезда» в Советском районе открыт 1 июня, получил сегодня разрешение на работу, — рассказал 15 июня во время аппаратного совещания в мэрии Сергей Куценко, начальник департамента ЧС мэрии Новосибирска.
На муниципальных пляжах разрешено купаться с 10 июня.
Напомним, в парке «У моря Обского» работают четыре пляжа: «Детский», «Галечный», «Каменный» и «Бумеранг». Пляж в Академгородке и «Наутилус» открывать в этом году не будут.
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