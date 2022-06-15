В Новосибирске судят 40-летнего отделочника за кражу ювелирки на 240 тысяч рублей

Хозяйка пошла в ванную и строитель решил похитить ценности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске строитель-отделочник попал в суд за кражу ювелирных изделий у сибирячки. Подробности рассказали КП-Новосибирск в прокуратуре Октябрьского района.

В прошлом году менеджер отеля познакомилась с 40-летним строителем-отделочником на работе, он помог им с мужем переехать в новую квартиру в январе 2022. В начале марта 30-летняя потерпевшая позвала строителя сделать замеры стен в квартире под покраску. В этот момент к ней приехал курьер с косметикой. Женщина достала деньги из комода, а потом пошла в ванную.

Строитель воспользовался моментом: открыл ящики комода и выгреб оттуда всю ювелирку. Он присвоил цепочки, браслеты, серьги, кольца, два крестика и подвеску в виде иконы. Также забрал подарочный конверт, в котором лежали 80 тысяч рублей.

Ювелирные изделия он сдал в ломбард за 15 тысяч рублей. В середине апреля полиция задержала подозреваемого.

- Обвиняемый причинил ущерб на сумму более 249 тысяч рублей, полностью признал вину и раскаялся. Ранее 40-летний строитель был несколько раз судим за кражу и угон, женат и воспитывает ребенка, – сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова. – За кражу с причинением значительного ущерба ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Дело рассматривают в Октябрьском районном суде.

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