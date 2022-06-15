В Новосибирской области отремонтируют 37 километров дороги до Павлодара.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирской области дополнительно отремонтируют 37 километров дороги «Новосибирск-Кочки-Павлодар». Об этом рассказали в Территориальном управлении автомобильных дорог (ТУАД).
- Среди участников ремонта – Ордынский, Краснозерский и Карасукский районы, - сообщили в ТУАДе.
В Ордынском районе ремонтные работы захватят в общей сложности 30 километров: с 85 по 88, со 124 по 131, со 141 по 149 и со 164 по 169.
В Карасукском районе отремонтируют 6 километров автодороги: с 364,5 по 370,5. А в Краснозерском – всего один: с 323 по 324.
- Подрядчиков определят к 1 июля текущего года, - уточнили в ТУАДе.
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