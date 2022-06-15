Пасынок ветерана ВОВ попал под суд за реабилитацию нацизма

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела о реабилитации нацизма. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске пасынок ветерана Великой Отечественной войны отправится на скамью подсудимых за клевету и оскорбление отчима.

— По данным следствия, обвиняемый разместил на своей странице в социальной сети заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны из Новосибирской области, – сообщает Следственный комитет России по региону.

Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета) и ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны) завешено, скоро его передадут в суд. Обвиняемый мужчина вину не признает.

Издание «Сибкрай» сообщает, что пасынок ветерана, Виктор Бондарев, обвинил отчима в истязаниях своей матери, сдаче ее в дом престарелых, краже денег и наград ради спорной квартиры. Он подавал на старика в суд, но ему отказывали. Согласно поправкам в Уголовный кодекс. принятым в 2021 году, публичная клевета на ветеранов ВОВ приравнивается к реабилитации нацизма. За высказывания в Интернете грозят штрафы от 2 до 5 миллионов рублей или лишение свободы до 5 лет.

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