В Новосибирске на остановке «Есенина» умер мужчина.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В среду, 15 июня, в Новосибирске на остановке «Есенина» умер мужчина. О ЧП в соцсети рассказали очевидцы.
– Прибывшие врачи скорой констатировали смерть, – написали в Телеграм-канале ACT-Black.
Комментаторы поста осудили человека, который сфотографировал тело.
– Надо ж так подойти и прям сверху сфотографировать. Ужас. В конце концов это просто неприлично, – написали новосибирцы под фотографией покойника.
Очевидцы сфотографировали труп. Фото: АСТ-54.
Что стало причиной смерти мужчины, пока не ясно. В СК РФ по Новосибирской области КП-Новосибирск пояснили, что, по предварительным данным, телесных повреждений на трупе не было. Материалы по факту случившегося пока находятся в полиции.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер