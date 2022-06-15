В Новосибирске на остановке «Есенина» умер мужчина. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду, 15 июня, в Новосибирске на остановке «Есенина» умер мужчина. О ЧП в соцсети рассказали очевидцы.

– Прибывшие врачи скорой констатировали смерть, – написали в Телеграм-канале ACT-Black.

Комментаторы поста осудили человека, который сфотографировал тело.

– Надо ж так подойти и прям сверху сфотографировать. Ужас. В конце концов это просто неприлично, – написали новосибирцы под фотографией покойника.

Очевидцы сфотографировали труп. Фото: АСТ-54.

Что стало причиной смерти мужчины, пока не ясно. В СК РФ по Новосибирской области КП-Новосибирск пояснили, что, по предварительным данным, телесных повреждений на трупе не было. Материалы по факту случившегося пока находятся в полиции.

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