Новосибирцев разозлили брошенные на остановке электросамокаты. Фото: "АСТ-54".

На остановке «Воскова» компания новосибирцев бросила пять электросамокатов. Фото появились в паблике «АСТ-54».

- Рубрика «Без комментариев». Остановка «Воскова». Новосибирск. 2022 год, - подписал публикацию автор снимков.

Некоторых разозлил тот факт, что самокаты паркуют в неположенных местах. Хотя «паркуют» это громко сказано – в данном случае средства передвижения просто лежали на земле.

- И после этого еще обвиняют кикшеринги, что бросают свои самокаты где попало, в ДТП они попадают. Так может проблема в людях, которые садятся на эти гаджеты? – прокомментировал один из местных жителей.

Другие же принялись шутить – якобы электросамокаты устали и прилегли отдохнуть после тяжелого рабочего дня.

Напомним, ранее мэрия Новосибирска подала в суд на кикшеринговые компании Whoosh и Urent. Местные власти захотели наказать их за нарушение правил парковки. Позже мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что если бы компании согласовали с мэрией места для стоянок, все претензии бы отпали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер