В Новосибирске пьяный посетитель магазина устроил скандал и грозился разбить окно

Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ

В число нарушителей общественного порядка попал и молодой человек, который, по его словам, всего лишь желал познакомиться.

14 июня в 14.51 тревожная кнопка была нажата в алкомаркете на улице Оловозаводской. Продавцы вызвали охрану, увидев, как посетитель взял с прилавка банку пива, открыл ее, сделал пару глотков и, не рассчитавшись, вышел на улицу. Далеко уйти ему не удалось. Бойцы ГБР-11 ГВАРДИИ задержали его и передали полицейским.

14 июня в 19.10 работники супермаркета на улице Громова были вынуждены вызвать группу быстрого реагирования, не справившись с малолетними нарушительницами. Две 12-летние девочки устроили в магазине игровую площадку - радостно смеясь, они подкидывали в корзины других покупателей первые попавшиеся им в руки товары с полок: упаковки печенья, шоколадки, конфеты. Их веселье разделяли далеко не все присутствующие, но это подружек не останавливало. Прибывшие на вызов бойцы ГБР задержали хулиганок, вызвали в магазин их родителей и провели с ними воспитательную беседу.

14 июня в 0.35 в дежурную часть ГВАРДИИ сигнал тревоги поступил из магазина на улице Троллейной. Прибывшим на вызов «гвардейцам» продавцы рассказали, что некоторое время назад скандалил и грозился разбить окно пьяный мужчина, который быстро ушел, узнав, что в магазин вызвана охрана.

14 июня в 1.53 в алкомаркете на улице Пархоменко между двумя пьяными посетителями возник конфликт, грозивший перерасти в драку. Прибывшие на вызов бойцы ГБР-73 выпроводили хулиганов на улицу.

14 июня в 3.13 группу быстрого реагирования вновь вызвали в магазин на улице Троллейной. На этот раз девушки-продавцы пожаловались бойцам ГБР на пьяного молодого человека, который слишком настойчиво проявлял свою симпатию и пытался познакомиться.