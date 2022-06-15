Под Новосибирском крупный град уничтожил будущий урожай. Фото: ACT-Black.

Крупный град, который прошёл в Купинском районе Новосибирской области, стал напастью для жителей частных домов и их посадок. О последствиях природного явления сибиряки написали в соцсети.

– Сильный град повредил крыши и окна домов, а также уничтожил часть будущего урожая, – написали в Телеграм-канале ACT-Black.

На кадрах к посту видно, что крупные белые горошины усеяли землю.

По прогнозам синоптиков, 15 июня града не ожидается. Метеорологи обещают в области жаркую погоду: +28…+33 градуса, а также кратковременные дожди и грозы.

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