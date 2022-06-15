На улице Есенина в Новосибирске нашли взрывное устройство

Взрывчатку нашли в Дзержинском районе. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На минувшей неделе в доме № 12 на улице Есенина было обнаружено взрывное устройство. Об этом стало известно на аппаратном совещании в мэрии Новосибирска.

— Обнаруженный пакет уничтожили саперы Росгвардии. За прошедшую неделю мы также получили 236 обращений по поводу террористических угроз и провели проверки без эвакуации жителей, посетителей ТЦ школ. Взрывных устройств не обнаружено, – сообщил начальник департамента по ЧС и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска Сергей Куценко.

Напомним, на прошлой неделе в несколько судов Новосибирска поступили сообщения с угрозами о минировании. Людей эвакуировали.

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