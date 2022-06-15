В центре поселка Сузун в Новосибирской области установили макет ракеты «Восток-1». Фото: Заксобрание НСО.

В рабочем поселке Сузун появился макет ракеты «Восток-1». Новость опубликована на сайте Законодательного Собрания Новосибирской области.

- Высота ракеты составляет 8 метров. Она располагается на входе в недавно открывшийся Гагаринский парк, - сообщили в Заксобрании.

Парк раскинулся на территории лесного массива площадью 56 тысяч квадратных метров. На его благоустройство ушло 2 года. Все это обошлось в 40 миллионов рублей.

Макет ракеты «Восток-1» станет не единственным космическим символом.

- Каждой аллее в Гагаринском парке дадут название, которое ассоциируется с космосом, - рассказали в публикации.

За благоустройство территории выступили Председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив и депутат регионального парламента Евгений Покровский.

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