В Новосибирске планируют построить автовокзал на левом берегу Оби. Фото: Иван МАКЕЕВ

На левом берегу Оби построят новый автовокзал. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-центре мэрии.

- Вокзал будет находиться в районе улицы Петухова. Строительство предусмотрено программой комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска на 2018-2030 годы, - отметили в мэрии.

Строительные работы запланированы на 2027-2028 годы.

- На данный момент у нас нет информации о выполнении работ по проектированию автовокзала, - рассказали КП-Новосибирск в мэрии.

Власти объяснили, что цель программы заключается в формировании нового транспортно-пересадочного узла.

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