В Новосибирске планируют построить автовокзал на левом берегу Оби.
Фото: Иван МАКЕЕВ
На левом берегу Оби построят новый автовокзал. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-центре мэрии.
- Вокзал будет находиться в районе улицы Петухова. Строительство предусмотрено программой комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска на 2018-2030 годы, - отметили в мэрии.
Строительные работы запланированы на 2027-2028 годы.
- На данный момент у нас нет информации о выполнении работ по проектированию автовокзала, - рассказали КП-Новосибирск в мэрии.
Власти объяснили, что цель программы заключается в формировании нового транспортно-пересадочного узла.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер