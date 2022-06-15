Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия15 июня 2022 5:08

В НГПУ раскрыли подробности гибели студента, которого нашли мертвым в общежитии

Официальное заключение о причинах его гибели пока не поступало
Анастасия ХРОМЫХ
В НГПУ раскрыли подробности гибели студента, которого нашли мертвым в общежитии.

В НГПУ раскрыли подробности гибели студента, которого нашли мертвым в общежитии.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В НГПУ прокомментировали новость о смерти студента. В пресс-службе учреждения подтвердили, что трагедия произошла 5 июня.

- Утром 5 июня в общежитие НГПУ вызвали скорую. Прибыв на место, медики обнаружили двоих молодых людей, являющихся нашими студентами. Один из них скончался до приезда скорой, а второго доставили в медучреждение, - рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе Новосибирского государственного педагогического университета.

С родителями пострадавших работают социальная и психологическая службы университета.

- Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Официальное заключение о причинах гибели студента пока не поступало, - уточнили в пресс-службе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер