В НГПУ раскрыли подробности гибели студента, которого нашли мертвым в общежитии.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В НГПУ прокомментировали новость о смерти студента. В пресс-службе учреждения подтвердили, что трагедия произошла 5 июня.
- Утром 5 июня в общежитие НГПУ вызвали скорую. Прибыв на место, медики обнаружили двоих молодых людей, являющихся нашими студентами. Один из них скончался до приезда скорой, а второго доставили в медучреждение, - рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе Новосибирского государственного педагогического университета.
С родителями пострадавших работают социальная и психологическая службы университета.
- Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Официальное заключение о причинах гибели студента пока не поступало, - уточнили в пресс-службе.
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