Видео смертельного ДТП у ТЦ «Аура» в Новосибирске, где разбилась женщина, показали в соцсетях. Фото: стоп-кадр.

В соцсетях появилось видео смертельной аварии на Ипподромской улице в Новосибирске. Там около торгового центра «Аура» 14 июня разбилась женщина.

– На кадрах с камеры наблюдения видно, как Toyota Ist при опережении другого транспортного средства несколько раз вильнула, после чего врезалась в отбойник, – говорится в сообщении паблика «АСТ-54».

Ранее КП-Новосибирск писала, что в ДТП погибла 57-летняя женщина. По словам очевидцев после столкновения с отбойником сибирячка вылетела из машины и упала на асфальт. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть. На месте аварии работала следственно-оперативная группа.

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