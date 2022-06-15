В Новосибирске в общежитии НГПУ нашли мертвого студента.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В среду, 15 июня, стало известно о том, что в общежитии НГПУ нашли мертвого студента. Информацию КП-Новосибирск подтвердили в Следственном комитете.
- Трагедия произошла еще 5 июня. Других подробностей пока нет, так как материалы были в полиции, - сообщили КП-Новосибирск в Следкоме.
Что стало причиной смерти студента, пока не ясно.
КП-Новосибирск направила запрос в пресс-службу НГПУ для получения комментария по ситуации.
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