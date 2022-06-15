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Происшествия15 июня 2022 4:25

В Новосибирске в общежитии НГПУ нашли мертвого студента

Обстоятельства трагедии установят следователи
Анастасия ХРОМЫХ
В Новосибирске в общежитии НГПУ нашли мертвого студента.

В Новосибирске в общежитии НГПУ нашли мертвого студента.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В среду, 15 июня, стало известно о том, что в общежитии НГПУ нашли мертвого студента. Информацию КП-Новосибирск подтвердили в Следственном комитете.

- Трагедия произошла еще 5 июня. Других подробностей пока нет, так как материалы были в полиции, - сообщили КП-Новосибирск в Следкоме.

Что стало причиной смерти студента, пока не ясно.

КП-Новосибирск направила запрос в пресс-службу НГПУ для получения комментария по ситуации.

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