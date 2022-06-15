Забыть всё: Wink и «Кинопоиск» покажут остросюжетный сериал «Киллер»

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

Сегодня в видеосервисах Wink и «Кинопоиск» стартует премьера первых эпизодов остросюжетного сериала «Киллер» (16+). Зрителей ждет криминальная драма про убийцу, которому потеря памяти не дает выполнить заказ. На старте показа зрители смогут увидеть в подписке первые четыре серии, далее каждую среду будут выходить два новых эпизода.

Wink - цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус. Wink доступен на экранах домашнего телевизора, на смартфоне или планшете, ноутбуке и компьютере.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

В главной роли - Александр Устюгов, известный по сериалам «Ментовские войны» и «Метод Михайлова». В новом проекте звезда боевиков появится перед зрителями в необычном для себя образе: его персонаж носит очки с толстыми линзами, густые усы и снимает стресс под звуки классической музыки. А главное, он - бывший полицейский, готовый преступить закон. 16 эпизодов сериала «Киллер» в деталях покажут историю этого превращения.

Создатели сериала описывают его жанр как драматический боевик с элементами роуд-муви. В сериале также снимались Анна Котова-Дерябина, Евгений Антропов, Никита Тарасов, Карина Андоленко и Дмитрий Ульянов. Автор сценария и режиссер - Денис Карышев, который работал над сериалами «Каменская», «Квест» и «Дикий». Производством проекта занимались НТВ, TROMEDIA и SMART Production.