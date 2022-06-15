Жителей Бердска возмутило отсутствие горячей воды из-за ремонтных работ. Фото: "Подслушано Бердск".

Жители Бердска пожаловались на отключение горячей воды. Пост с негативными комментариями от местных жителей появился в паблике «Подслушано Бердск».

- В объявлении написано, что с 12 июня и до окончания ремонтных работ на ЦТП-13 в Бердске не будет горячей воды. Это уже второе за месяц отключение, - негодует один из подписчиков.

Некоторых не устраивает тот факт, что нужно ставить бойлеры за свой счет. Мол, за воду они исправно платят, но происходят вот такие неприятные моменты.

- Я прожила в Бердске 12 лет, в разных районах. Отключения воды были постоянно. До сих пор об этом пишут во всех бердских группах, то есть отключения продолжаются. Теплоснабжение могут остановить даже зимой. Сейчас я являюсь жителем Советского района, поэтому мне есть, с чем сравнить. У нас нет таких частых отключений водо- и теплоснабжения, - рассказала КП-Новосибирск Алиса Вольф. – А из бойлера особо не постираешь и уборку не сделаешь, можно разориться.

Однако не всех волнует данная проблема. Кто-то отметил, что уже привык к такому и что пользоваться бойлером удобно.

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