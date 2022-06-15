В Новосибирской области с начала 2022 года снизилась преступность. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирской области за 5 месяцев 2022 снизилось число преступлений. Об этом рассказали в прокуратуре региона

– За 5 месяцев 2022 в области зарегистрировали 18 552 преступления. Это на 2,8% ниже, чем за аналогичный период 2021 года, – говорится в сообщении ведомства.

Уровень преступности уменьшился в самом Новосибирске, на 4,9%. А вот в районах области наблюдают несущественный рост – +1,6 %.\

В прокуратуре пояснили, что в регионе сократилось число краж автомобилей на 31,3% угонов на 19,7 % и разбоев на 38,9%. Также снизилось в области и количество преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью. Их стало меньше в сравнении с таким же периодом прошлого года на 14,8%.

Существенно снизилось число краж транспортных средств (-31,3%), угонов (-19,7%), разбоев (-38,9%), фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (-14,8%).

– Преступления, совершенные в состоянии опьянения, на бытовой почве и несовершеннолетними, снизились в области на 9,4, 12,3 и 12,1% соответственно. Число преступных деяний, совершенных в общественных местах, осталось на прежнем уровне (-0,8 %), – добавили в прокуратуре.

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