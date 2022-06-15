Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 15 июня 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 15 июня 2022 года: сложно проехать по улице Котовского. Кроме того, движение затруднено по улицам Ватутина и Станиславского. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки сковали улицы Станционную, Широкую, площади Труда и Райсовета. Сложно проехать по Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко. Движение по Троллейной и Титова тоже затруднено.

На правом берегу сложно проехать по улицам Большевистской, Никитина и Кирова. Затруднено движение по улицам Татьяны Снежиной, Восход и Бориса Богаткова.

По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро среды, 15 июня, достиг 6 баллов.

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