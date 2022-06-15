В Новосибирске на 3 месяца ограничат движение по Ипподромской.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Власти предупредили новосибирцев о том, что с 20 июня начнет действовать временное ограничение движения по Ипподромской. Проект постановления появился на официальном сайте мэрии Новосибирска.
- Ограничение распространяется на верхнюю часть улицы Ипподромская. Проезжую часть сузят на 8 метров в районе дома № 120 на Николая Островского. Ограничение действует с 20 июня по 20 сентября 2022 года, - сообщили в мэрии.
Водители смогут проезжать по временной автодороге.
- Причина временного ограничения кроется в земляных работах с теплосетью по улице Николая Островского, - добавили местные власти.
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