Диетолог объяснила, почему в жару может быть вредно пить крепкий чай

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, кому может быть вредно пить крепкий чай в жару. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, кому может быть вредно пить крепкий чай в жару. По словам медика, такой напиток не пойдет на пользу людям, имеющим заболевания сердечно-сосудистой и нервной системы.

— В жару чем больше кофеина, тем больше мы теряем жидкости. У кого повышенное давление, вроде бы в какой-то момент даже хорошо — влагу потерял, давление понизилось. Но фракции крови остаются, значит, кровь сгущается. Это может привести к развитию тромбов. Во-вторых, густая кровь нормально не доходит до головного мозга и сердца и может случиться сердечный приступ или инсульт, — рассказала Елена Соломатина изданию NEWS.ru.

При этом, диетолог отметила, что если организм человека привычен к кофеину, то особого вреда не будет. А вот людям без заболеваний крепкий чай может, наоборот, помочь сконцентрироваться и повысить работоспособность.

Напомним, ранее диетолог рассказывала, кому и почему может быть вреден дрожжевой хлеб. Специалист отметила, что такой, казалось бы, простой и привычный продукт, некоторым может принести вреда больше, чем пользы.

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