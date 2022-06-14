Автоэксперт рассказал, почему у россиян пропала тяга к «красивым» номерам

Сейчас владельцы авто напротив стараются получить максимально обычный номерной знак.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Глава «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин рассказал, что у российских водителей пропала тяга к «красивым» номерам. Такая тенденция затронула не только столицу, но и регионы. Сейчас владельцы авто напротив стараются получить максимально обычный номерной знак. Причем, чем дороже у человека автомобиль, тем проще номера он стремится получить.
— BMW с номером 777 уже вызывает в «продвинутых» кругах смех, — рассказал Похмелкин изданию NEWS.ru.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала, как на потребителях может отразиться приостановка продажи машин в России рядом автосалонов. Как пояснил тогда автоэксперт Вячеслав Ашурков, в первую очередь, это может повлиять на повышение цен на вторичном рынке.
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