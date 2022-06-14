В Новосибирске из мастерской не смогли выселить покойного скульптора

Суд оказал новосибирской мэрии в выселении из муниципального жилья скульптора Елены Григорян. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Суд оказал новосибирской мэрии в выселении из муниципального помещения скульптора Елены Григорян. Технически, ее мастерская находится в помещении незаконно, однако доказать это вовремя муниципалитет не смог из-за путаницы с документами.

Помещение в 85 квадратов в доме на углу Советской и Железнодорожной город выделил Новосибирскому союзу художников решением горисполкома еще в 1986 году. Там разместилась мастерская скульптора Арама Григоряна. В 2000 году документы переоформили, и теперь в них значилось, что помещение передается в безвозмездное временное пользование «для размещения творческой мастерской Григоряна А. В. И Григорян Е. В.».

Но в 2016 году «Новосибирский союз художников России» распался, а в 2019 году мэрия через суд потребовала освободить помещение. Скульптору прислали несколько повесток, однако он ни разу за ними не явился.

— 21 июля 2020 года судья вынес решение, возложив на Арама Григоряна обязанность освободить мастерскую. К тому моменту скульптор был уже мертв. Он скончался в США, где проходил лечение, на 63-м году жизни. Еще в феврале 2020-го, — сообщает издание «Новая Сибирь». -Осенью 2020-го решение было отменено судебной коллегией по гражданским делам Новосибирского областного суда. Производство по делу прекратили.

В 2021 году мэрия снова обратилась в суд — на этот раз с иском уже в адрес вдовы покойного скульптора Елене Григорян. Но в суде выясняется, что у требований мэрии истек срок давности. Поскольку договор с союзом художников расторгли в 2016 году, а освободить мастерскую муниципалитет потребовал только в 2019. И сейчас помещение по-прежнему продолжает занимать Елена Григорян.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер