В Новосибирске с 14 по 30 июня ограничат движение по улице Серебренниковская

В Новосибирске с 14 по 30 июня ограничат проезд по улице Серебренниковская около административного здания № 6. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске с 14 по 30 июня ограничат проезд по улице Серебренниковская около административного здания № 6. Проезжая часть на этом участке дороге будет сужена на 5 метров.

— Ограничения связаны с проведением аварийного ремонта на теплотрассе, — сообщили в мэрии города.

Из-за ремонта теплосетей с 14 июня по 4 июля на 3 метра также будет сужена проезжая часть на улице Серафимовича в районе дома№ 19 и с 14 по 25 июня — на 4 метра будет сужена проезжая часть на улице Чаплыгина в районе дома № 51.

А с 11 по 19 июня на перекрестке улицы Владимировской и Тоннельного спуска, на 3 метра сузят улицу Владимировскую и на 6, 5 метров Тоннельный спуск. Эти ограничения связаны с ремонтом на водоводе.

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