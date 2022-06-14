Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 июня 2022 18:37

Для ледяных скульптур в парке у НОВАТа в Новосибирске подбирают специальный лед

Также специальные лед привозят для скульптур на Михайловской набережной
Надежда КАСЬЯНОВА
Для ледяных скульптур важна прозрачность льда.

Для ледяных скульптур важна прозрачность льда.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Лед для скульптур у оперного театра в Новосибирске привозят с конкретного озера, в чистоте воды которого уверены. Также лед специально подбирают для ледяных скульптур на Михайловской набережной.

— Лед должен быть прозрачным. Выбирается определенное озеро, очень четко следится за тем, как лед намерзает. А если наши сибирские морозы никак не случаются, то все начинают переживать, хватит ли льда или не хватит, — рассказала КП-Новосибирск директор МАУК «Городская дирекция творческих программ» Ирина Саркисян.

По словам Саркисян, прозрачный лед — вопрос эстетики. К тому же большинство ледяных скульптур подсвечивается, а чтобы это было красиво необходим прозрачный лед.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер