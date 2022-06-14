Для ледяных скульптур в парке у НОВАТа в Новосибирске подбирают специальный лед

Для ледяных скульптур важна прозрачность льда. Фото: Мария ЛЕНЦ

Лед для скульптур у оперного театра в Новосибирске привозят с конкретного озера, в чистоте воды которого уверены. Также лед специально подбирают для ледяных скульптур на Михайловской набережной.

— Лед должен быть прозрачным. Выбирается определенное озеро, очень четко следится за тем, как лед намерзает. А если наши сибирские морозы никак не случаются, то все начинают переживать, хватит ли льда или не хватит, — рассказала КП-Новосибирск директор МАУК «Городская дирекция творческих программ» Ирина Саркисян.

По словам Саркисян, прозрачный лед — вопрос эстетики. К тому же большинство ледяных скульптур подсвечивается, а чтобы это было красиво необходим прозрачный лед.

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