Для ледяных скульптур в парке у НОВАТа в Новосибирске подбирают специальный лед

Для ледяных скульптур важна прозрачность льда.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Лед для скульптур у оперного театра в Новосибирске привозят с конкретного озера, в чистоте воды которого уверены. Также лед специально подбирают для ледяных скульптур на Михайловской набережной.
— Лед должен быть прозрачным. Выбирается определенное озеро, очень четко следится за тем, как лед намерзает. А если наши сибирские морозы никак не случаются, то все начинают переживать, хватит ли льда или не хватит, — рассказала КП-Новосибирск директор МАУК «Городская дирекция творческих программ» Ирина Саркисян.
По словам Саркисян, прозрачный лед — вопрос эстетики. К тому же большинство ледяных скульптур подсвечивается, а чтобы это было красиво необходим прозрачный лед.
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