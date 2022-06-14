В Новосибирской области с начала 2022 года преступность снизилась на 2,8%

В Новосибирске количество притуплений снизилась почти на 5%, а вот в областных районах, наоборот, выросло на 1,6%. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирской области с начала 2022 года зарегистрировано 18 552 преступления, что на 2,8% ниже, чем за тоже время в 2021 году. Причем по областному центру уровень преступности снизился почти на 5%, а вот в районах области, наоборот, вырос на 1,6%.

— Число краж транспортных средств снизилось на 31,3%, угонов — на 19,7%, разбоев — на 38,9%, на 14,8% стало меньше преступлений с причинением тяжкого вреда здоровью. Также снизилось количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения, на бытовой почве и несовершеннолетними на 9,4%, 12,3% и 12,1% соответственно, — рассказали в региональной прокуратуре.

Также в ведомстве уточнили, что, как и прежде, основная масса преступлений — 61,8% от их общего числа, приходится на кражи и мошенничество.

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