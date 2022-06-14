Правительство Новосибирской области одобрило новые льготы для IT-сферы

Правительство Новосибирской области одобрило новые налоговые льготы для IT-сферы. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Правительство Новосибирской области одобрило новые налоговые льготы для IT-сферы. В частности, в рамках этого законопроекта до 5% будет снижена ставка по упрощенной системе налогообложения.

— В числе предлагаемых изменений также: снижение ставки по упрощенной системе налогообложения для IT-компаний, у которых налоги взимаются с доходов, уменьшенных на величину расходов — с 15% до 5%. Также планируется освободить IT-компании от налога на имущество, используемое ими для работы, — рассказали в областном правительстве. — Кроме того, планируется расширить виды экономической деятельности, которые смогут воспользоваться инвестиционным налоговый вычет по налогу на прибыль организаций — дополнение видом деятельности «деятельность в сфере телекоммуникаций».

Чтобы получить меры поддержки, компании должны иметь государственную аккредитацию, а также долю доходов в сфере информационных технологий не менее 70%.

Правительство Новосибирской области направило одобренный законопроект на рассмотрение в областное Заксобрание.

Напомним, это не первые меры поддержки, которые государство готово оказать специалистам IT-сферы. К примеру, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в нашем регионе более 300 IT-специалистов из Новосибирска подали заявку на отсрочку от армии.

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