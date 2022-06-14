Шелкопряды атаковали Кочковский район в Новосибирской области

Жители Новосибирской области продолжают сетовать на засилье гусениц-шелкопряда. Фото: читатели КП-Новосибирск

Жители Новосибирской области продолжают сетовать на засилье гусениц-шелкопряда. На этот раз на докучающих насекомых пожаловались жители Кочковского района.

— Все село Решеты, а может быть и намного дальше, на многие километры объедены все деревья, трава. Это просто экологическая катастрофа, с каждым годом это распространяется все дальше по Новосибирской области, — рассказали КП-Новосибирск местные жители.

Напомним, ранее КП-Новосибирск уже писала о том, как от вредителей страдают жители других районов региона, а также направила запрос в региональное министерство природных ресурсов и экологии, чтобы узнать, какими способами будут бороться с этой напастью.

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