В Новосибирске начали собирать первую дикую клубнику

Мужчина несколько лет искал место раннего появления клубники. Фото: "Грибы и грибные места Новосибирска"

В Новосибирске пошла первая клубника. Счастливчики, знающие места раннего появления ягод, уже собрали по небольшому ведерку на варенье и компоты. А также поделились фото ягод в соцсетях.

— Съездил сегодня за клубникой и набрал 3,5 литра. Очень мало спелой, больше зеленой и не завязавшейся, — рассказал подписчик паблика ВКонтакте «Грибы и грибные места Новосибирска».

По словам мужчины, для клубники еще рановато и пойти она должна дня через 3-4 дня. А сибиряку повезло набрать ягоду раньше всех, потому что несколько лет назад он нашел так называемое «раннее место».

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