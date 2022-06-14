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Общество14 июня 2022 16:32

В Новосибирске начали собирать первую дикую клубнику

Сибиряки делятся фото первого урожая в соцсетях
Надежда КАСЬЯНОВА
Мужчина несколько лет искал место раннего появления клубники. Фото: "Грибы и грибные места Новосибирска"

Мужчина несколько лет искал место раннего появления клубники. Фото: "Грибы и грибные места Новосибирска"

В Новосибирске пошла первая клубника. Счастливчики, знающие места раннего появления ягод, уже собрали по небольшому ведерку на варенье и компоты. А также поделились фото ягод в соцсетях.

— Съездил сегодня за клубникой и набрал 3,5 литра. Очень мало спелой, больше зеленой и не завязавшейся, — рассказал подписчик паблика ВКонтакте «Грибы и грибные места Новосибирска».

По словам мужчины, для клубники еще рановато и пойти она должна дня через 3-4 дня. А сибиряку повезло набрать ягоду раньше всех, потому что несколько лет назад он нашел так называемое «раннее место».

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