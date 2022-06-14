Волонтеры рассказали, как сложилась судьба пса Беляшика, пострадавшего во время взрыва на АГЗС в Новосибирске

Сейчас с Беляшиком все хорошо. Фото: Нелли ВЛАДИМИРОВА
Прошел ровно год со взрыва на АГЗС на Гусинобродском шоссе в Новосибирске. Во время ЧП пострадали не только люди, но и животные. Одним из таких пострадавших стал бездомный пес Беляшик.
Собаку нашли спасатели в луже мазута. Надышавшись его парами, а также газом и гудроном Беляшик получил сильную интоксикацию. Кроме того, у животного были ожоги, а также сильнейший стресс. Но это давно в прошлом. Сейчас, год спустя, с Беляшиком все хорошо.
После взрыва на АГЗС Беляшик получил сильную интоксикацию. Фото: Нелли ВЛАДИМИРОВА
— Беляшик чувствует себя хорошо. Со здоровьем у него все в порядке. Это очень доброжелательный и любящий людей пес. Ему нужны гости, ладушки, почесушки, прогулки и общение с человеком, — рассказала КП-Новосибирск волонтер приюта Академгородка Нелли Владимирова.
По словам женщины, недавно Беляшика пересилили в новый одиночный вольер. Там скоро установят камеру, и любой россиянин сможет в онлайн-режиме посмотреть, как живет Беляшик.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«У нее сильная интоксикация»: волонтеры спасают собаку, пострадавшую при взрыве на заправке в Новосибирске
Сейчас пес в клинике — на его лечение нужны деньги (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер