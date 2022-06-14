Волонтеры рассказали, как сложилась судьба пса Беляшика, пострадавшего во время взрыва на АГЗС в Новосибирске

Сейчас с Беляшиком все хорошо. Фото: Нелли ВЛАДИМИРОВА

Прошел ровно год со взрыва на АГЗС на Гусинобродском шоссе в Новосибирске. Во время ЧП пострадали не только люди, но и животные. Одним из таких пострадавших стал бездомный пес Беляшик.

Собаку нашли спасатели в луже мазута. Надышавшись его парами, а также газом и гудроном Беляшик получил сильную интоксикацию. Кроме того, у животного были ожоги, а также сильнейший стресс. Но это давно в прошлом. Сейчас, год спустя, с Беляшиком все хорошо.

После взрыва на АГЗС Беляшик получил сильную интоксикацию. Фото: Нелли ВЛАДИМИРОВА

— Беляшик чувствует себя хорошо. Со здоровьем у него все в порядке. Это очень доброжелательный и любящий людей пес. Ему нужны гости, ладушки, почесушки, прогулки и общение с человеком, — рассказала КП-Новосибирск волонтер приюта Академгородка Нелли Владимирова.

По словам женщины, недавно Беляшика пересилили в новый одиночный вольер. Там скоро установят камеру, и любой россиянин сможет в онлайн-режиме посмотреть, как живет Беляшик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«У нее сильная интоксикация»: волонтеры спасают собаку, пострадавшую при взрыве на заправке в Новосибирске

Сейчас пес в клинике — на его лечение нужны деньги (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер