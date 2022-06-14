Город со снежными бабами построят на пляже в Новосибирске к Новому году

Зимой в Новосибирске пройдет фестиваль снеговиков. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На дворе июнь, но в Новосибирске уже готовят программу к «Новогодней столице России». И привлекать гостей намерены тем, чего в городе полно — снегом.

— Очень надеемся, что по аналогии с Burning Man (ежегодный фестиваль в США в пустыне Невада, с постройкой песчаного города, который разрушают на восьмой день — прим. ред.) у нас появится Snow Woman. Хотим создать на пляже «Бумеранг», там, где проходит фестиваль иглу, такой снежный город, вокруг которого — много снежных баб. Если удастся привлечь туристов, это станет ежегодной фишкой, — рассказала КП-Новосибирск директор МАУК «Городская дирекция творческих программ» Ирина Саркисян.

Скульптуры, по задумке, должны строить жители города. Но планируются также инженерные конструкции, по которым можно походить и полазать детям.

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