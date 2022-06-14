Студентка Легендарья из Новосибирска попала на проект «Перезагрузка» на ТНТ

Девушка пришла на проект, чтобы сменить имидж. Фото: Кадр из видео\youtube.com

Новосибирская 21-летняя студентка факультета журналистики НГУ Легендарья Боброва побывала на проекте «Перезагрузка» на телеканале ТНТ. Напомним, ранее девушку уже обсуждали в медиапространстве, когда сменила имя, вдохновившись альбомом одного из популярных реперов.

В выпуске проекта девушка рассказала, что пришла на шоу, потому что хочет выглядеть на свой возраст. Поскольку ее нынешние образы кажутся ей слишком детскими. Стилисты программы с трудом уговорили Легендарью срезать дреды, которые она заплела еще в школьные годы. Но итог преображения сибирячку не расстроил: она отметила, что стала сильно похожа на свою маму, которую она очень любит.

Кроме того, по словам самой Легендарьи, ей было важно встретиться со стилистом Линой Дембиковой, которая после программы позвала девушку быть помощницей на своем показе.

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