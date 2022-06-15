Погода в Новосибирске на 15 июня 2022 года: пройдет грибной дождь

Снова солнце и тепло. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Новосибирске на 15 июня 2022 года снова готовит горожан жара и дождь посреди дня. Об этом сообщают синоптики.

— Ночью температура в городе составит +16…+18, днем — +23…+25 градусов. Будет переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Подует юго-западный ветер с порывами до 17 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

В регионе ночью температура ночью местами повысится до +19, а днем — до +23…+28. Будет переменная облачность, ночью по северо-западу области местами сильные дожди.

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