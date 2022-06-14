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Происшествия14 июня 2022 14:12

В Новосибирске двое мальчиков попали в реанимацию после прыжков со скалы

Они без присмотра отправились купаться на озеро «Грез»
Галина СИМОНОВА
Двое детей попали в реанимацию после того, как прыгнули со скалы на озере «Грез» в Кировском районе.

Двое детей попали в реанимацию после того, как прыгнули со скалы на озере «Грез» в Кировском районе.

Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

В Новосибирске двое детей попали в реанимацию после того, как прыгнули со скалы на озере «Грез» в Кировском районе. ЧП случилось в воскресенье, 12 июня.

— Это озеро в целом не предназначено для купания. И уж тем более, крайне опасно прыгать со скалы. Но, как это ни удивительно, место является популярным у отдыхающих. Вот и в этот раз двое детей были там без родителей. В итоге оба оказались в реанимации после такого «купания». Одного мальчика уже отпустили, а вот второй все еще в больнице, — рассказал КП-Новосибирск начальник ГО и ЧС Советского района Юрия Перязев.

За последние несколько дней в Новосибирской области произошло несколько трагедий, связанных с водой. В тот же день, 12 июня, на озере Экран в Калининском районе утонул 15-летний подросток. А в понедельник, 13 июня, на Юго-Западном жилмассиве утонул 32-летний мужчина.

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