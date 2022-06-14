Под Новосибирском рыбак поймал трех золотых карпов

Вес карпов составил от 3,9 до 4,1 килограмм. Фото: предоставлено героем публикации

Новосибирец поймал трех золотых карпов неподалёку от деревни Китерня в Искитимском районе. Там есть специальный пруд для ловли карпов. Чтобы там порыбачить, нужно заплатить, а потом обязательно выпустить весь улов.

— Я там был с субботы на воскресенье. Рыбалка удалась на славу! Вечером в субботу порадовал кои, первый раз ловлю этого красавца, надо отметить, что кои просто отменные бойцы! Утром в воскресенье пришли ещё два кои, как братья-близнецы, все весом от 3,9 до 4,1 килограмм. Трех красавцев я, конечно, отпустил, как и всю остальную пойманную рыбу, — рассказал КП-Новосибирск рыбак.

После поимки карпов отпустили обратно в пруд. Фото: предоставлено героем публикации

По словам мужчины, карп не встречается в диких водоемах. Его специально запускают в пруды для платной рыбалки как экзотическую рыбку. Называется такая рыбалка карпфишинг. Причем не каждый водоем подойдет. Сибирские зимы карпы переносят плохо, поэтому нужны водоемы с глубокими зимовальными ямами.

— Карпфишинг — целенаправленная ловля карпов и белых амуров. Основной ее принцип — поймал-отпусти и бережное отношение к рыбе. При ловле карпа мы делаем все, чтобы минимально травмировать рыбу. Прокол от крючка рыбе никак не вредит, доказательством тому являются пойманные карпы, у которых есть следы от предыдущих поимок. Да и владельцы водоемов подтверждают, что рыба после поимки и возвращения обратно в водоем не погибает, — пояснил рыбак.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер