В Новосибирске женщина разбилась на машине около ТЦ «Аура»

В Новосибирске около торгового центра «Аура» произошло смертельное ДТП. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске около торгового центра «Аура» произошло смертельное ДТП. Авария случилась вечером во вторник, 14 июня.

— В 18:45 57-летняя женщина за рулем автомобиля toyota ist ехала по улице Ипподромской в сторону улицы Фрунзе. Около дома № 16 она налетела на отбойник, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. На месте работает экипаж ГИБДД, все обстоятельства произошедшего выясняются.

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