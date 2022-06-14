В посёлке под Новосибирском дети починили качели, сломанные вандалами

Дети смастерили качели. Фото: vk.com/naobgese

В посёлке под Новосибирском дети восстановили качели, сломанные вандалами. Пост об этом появился в группе «На ОбьГэсе».

- В посёлке Плановый дети под руководством взрослых соседей восстановили качели. Доброе дело, сделанное своими собственными руками, - похвалили ребят подписчики группы.

На кадрах видно, что дети из досок смастерили новый «аттракцион». Теперь им будет не скучно играть во дворе.

В комментариях подписчики поддержали ребят.

- Золотые руки, добрые сердца, - написали сибиряки.

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