Рука сибирячки покрылась огромными кровоподтёками после забора крови в больнице

На руке появились синяки. Фото: «Flamp».

Жительница Новосибирска пожаловалась на огромные синяки после забора крови в больнице. Женщина сдала анализы, после которых её рука посинела.

- Когда начали набирать кровь в пробирку, начала набираться пена, и в считанные секунды рука в этом месте раздулась как «подушка». В итоге вену мне проткнули насквозь, - пожаловалась сибирячка на сайте Flamp.

Больница увидела негативный отзыв и ответила женщине. Представители медучреждения извинились и попросили женщину предоставить им номер для связи:

- С Вами хочет связаться заведующий поликлиникой! - написали администраторы больницы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер