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Общество14 июня 2022 13:29

Рука сибирячки покрылась огромными кровоподтёками после забора крови в больнице

Она винит во всем медсестру
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
На руке появились синяки. Фото: «Flamp».

На руке появились синяки. Фото: «Flamp».

Жительница Новосибирска пожаловалась на огромные синяки после забора крови в больнице. Женщина сдала анализы, после которых её рука посинела.

- Когда начали набирать кровь в пробирку, начала набираться пена, и в считанные секунды рука в этом месте раздулась как «подушка». В итоге вену мне проткнули насквозь, - пожаловалась сибирячка на сайте Flamp.

Больница увидела негативный отзыв и ответила женщине. Представители медучреждения извинились и попросили женщину предоставить им номер для связи:

- С Вами хочет связаться заведующий поликлиникой! - написали администраторы больницы.

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