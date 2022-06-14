В Новосибирске судят неуравновешенную женщину, убившую соседа бутылкой водки

Удар бутылкой по голове оказался смертельным Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Новосибирске 45-летняя женщина попала под суд по обвинению в убийстве соседа. Подробности трагедии рассказали КП-Новосибирск в прокуратуре Первомайского района.

Убийство случилось вечером 23 января 2022 года в доме на улице Одоевского. Обвиняемая выпивала с 58-летним хозяином квартиры, между ними возникла ссора. Женщина схватила бутылку водки и разбила об голову потерпевшего.

- Прибывшие полицейские обнаружили труп 58-летнего потерпевшего, экспертиза выявила ушиб мозга, внутримозговое кровоизлияние и другие тяжелые травмы. Следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, – сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Первомайского района Павел Федченко.

Обвиняемая состоит на учете у психиатра, однако при этом осознавала свои действия. В детстве женщина перенесла операцию на опухоли мозга, что привело к нарушениям психики.

Дело рассматривают в Первомайском районном суде.

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