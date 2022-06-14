Новосибирцы рассказали о нашествии шпанской мушки, пожирающей сирень

Ярких жуков нельзя трогать руками. Фото: сообщество "Подслушано в Искитиме" "ВКонтакте"

Дачники пожаловались на нашествие насекомых, пожирающих сирень под Новосибирском. Очевидцы написали об этом в сообщество «Подслушано в Искитиме» «ВКонтакте».

- Вот такую тварь завезли нам, на даче съели сирень! Будьте осторожны! Прочитайте, какой вред она приносит не только природе, но и человеку, – написал житель Искитима.

Пользователи соцсетей уже встречались с таким насекомым.

- В прошлом году атаковала данная пакость весь садовый участок. Еле вытравили, - сообщила сибирячка.

- Всё детство я прожила в деревне, в ограде у нас росла сирень, и всегда видела этих жуков, - говорит подписчица.

О насекомом КП-Новосибирск рассказал биолог.

Ученые считают, что появление шпанской мушки в Новосибирской области грозит неприятностями.

- Мы их называли жук-нарывник. На экспедиционной базе института систематики и экологии животных СО РАН в Здвинском районе НСО они в 90-е и 2000-е годы нападали на кусты сирени. Думаю, что эти жуки нарывники расширяют ареал в связи с наблюдаемым много лет потеплением климата на юге Сибири. И это неприятная перспектива. Запах жуткий. Может быть аллергия на запах и другие их выделения. Думаю, что вред от порчи посадок сирени и психологических последствий от запаха. Они вряд ли ядовиты или кусаются, – сообщил КП-Новосибирск кандидат биологических наук Алексей Яновский. - С ними легко справиться, опрыскав кусты сирени тем же недорогим препаратом «Интавир».

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