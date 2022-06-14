Переселенцы и беженцы из Донбасса смогут получить в Новосибирской области бесплатную юрпомощь

Теперь беженцы и переселенцы с Донбасса смогут получить бесплатную юрпомощь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительством Новосибирской области расширен перечень категорий получателей бесплатной юридической помощи – такую меру поддержки теперь смогут получать граждане, прибывающие на территорию региона из Донбасса. Соответствующие изменения в законодательство приняты на заседании Правительства региона, прошедшем 14 июня под председательством Губернатора Андрея Травникова.

— Перечень лиц, которые получают бесплатную юрпомощь расширился на две категории: граждане из ДНР, ЛНР и Украины, которые переселяются в Новосибирскую область, а также беженцы из указанных мест, — рассказали в региональном правительстве.

Проект изменений представила министр юстиции региона Татьяна Деркач. А причиной его разработки стало постановление федерального правительства, из которого следует, что теперь между РФ, ДНР и ЛНР заключен договор о сотрудничестве, дружбе и взаимопомощи. А значит, беженцам и переселенцам из Донецкой и Луганской Народных Республик на территории России обязаны предоставлять бесплатную юрпомощь.

Также в региональном правительстве добавили, что актуализирован список граждан, которые пострадали из-за действий застройщиков.

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