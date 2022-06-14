Суд выпустил из СИЗО новосибирцев, убивших пенсионерку креслом

Молодые люди выкинули кресло с 7 этажа, потому что избавлялись от старой мебели. Фото: Анна ПАШАГИНА

В Новосибирске прошел суд над парнем и девушкой, которые скинули на пенсионерку кресло с седьмого этажа. Молодым людям изменили меру пресечения на более мягкую.

— Молодому человеку меру пресечения изменили на домашний арест, а девушке на подписку о невыезде, — рассказала КП-Новосибирск старший помощник прокурора Железнодорожного района Ася Овчинникова.

Напомним, что трагедия произошла рано утром 3 марта. Пожилая женщина вышла погулять с собакой, сделала всего несколько шагов от подъезда, и на нее рухнуло кресло. Женщина погибла на месте. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Подозреваемыми оказались 19-летний парень и 23-летняя девушка. Именно молодой человек арендовал квартиру на 7 этаже, из окна которой вылетало кресло.

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