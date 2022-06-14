В Новосибирске прогнозируют шквалистый ветер и грозы

Ветер с дождем придут 15 июня. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Новосибирска предупредили граждан о сильном ветре и грозах, которые обрушатся на город с 15 по 17 июня. Ожидается, что порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.

— В среду, 15 июня, температура ночью составит +16…+18 градусов, днем — +23…+25 градусов. Ветер юго-западный ночью будет дуть со скорость 4-9 метра в секунды, местами с порывами до 14 метров в секунду, днем — 7-12 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду. Также ожидается кратковременный дождь и гроза. В четверг, 16 июня, ночью температура опустится до +12…+14 градусов, днем же воздух прогреется до +21…+23 градусов. Ветер ожидается северо-западный 6-11 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду. Местами кратковременный дождь и гроза, — рассказали в мэрии. — В пятницу, 17 июня, ночью похолодает до +11…+13 градусов, днем потеплеет до +21…+23 градусов. Ветер северо-западный 4-9 метра в секунду. Местами кратковременный дождь, гроза.

Напомним, первая половина июня, по словам синоптиков, обещает быть прохладнее на 2-4 градуса от нормы, а вот в последней декаде месяца заметно потеплеет. Причем, синоптики убеждены, что волна холода в июне будет последней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В первой декаде июня в Новосибирске ожидается температура ниже нормы

Кроме того июнь и июль обещают быть засушливыми (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер