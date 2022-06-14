В Новосибирске девушка упала на рельсы в метро

Девушке помогли неравнодушные люди. Фото: Влад КОМЯКОВ

В новосибирском метро сотрудники спасли девушку, упавшую на пути. ЧП произошло утром 14 июня на станции «Красный проспект». На помощь ей пришли сотрудники и очевидцы.

- Девушка упала из-за плохого самочувствия. Но график движения поездов ни на минуту не был задержан, - рассказал КП-Новосибирск пресс-секретарь метрополитена Владимир Кузменкин.

Девушку подняли и передали медикам. Ее отвезли в больницу. Известно, что пострадавшая сильно ударилась головой.

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