Новосибирец симулировал сердечный приступ, чтобы не оплачивать украденные шоколадные батончики

Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ

10 июня в 11.12 бойцами ГБР-76 за совершение кражи из магазина 11 шоколадных батончиков «Милки вей» был задержан мужчина 1966 года рождения, находившийся в нетрезвом состоянии. В процессе ожидания приезда полиции задержанному внезапно стало плохо - он закатил глаза и, приговаривая «ой, сердце, сердце», упал на пол. «Гвардейцы» вызвали для него бригаду скорой помощи. Полицейские и медики приехали одновременно и сразу узнали в задержанном знакомого им магазинного вора и постоянного симулянта сердечных приступов.

11 июня в 8.34 оперативный дежурный Агентства Безопасности ГВАРДИЯ следовал на работу, когда неподалеку от здания мэрии города Новосибирска обнаружил на тротуаре лежащую без присмотра черную кожаную женскую сумочку. Он вызвал на место ГБР ГВАРДИИ и полицию, а сам обеспечил сохранность подозрительной находки. Осмотр содержимого сумки полицейскими показал, что взрывчатого устройства в ней нет, а внутри лежат два одноразовых шприца. Вероятно, сумку на тротуаре оставили наркоманы.

11 июня в 17.50 в дежурную часть ГВАРДИИ позвонила жительница дома № 22/1 по улице Петухова, подключенного к услуге «Безопасный двор», и сообщила, что на нее и ее машину нападает пьяный мужчина. Прибывшие по тревоге бойцы ГБР-76 задержали нарушителя и передали его полицейским.

12 июня в 22.47 о подозрительной черной сумке, лежащей возле подъезда дома № 11/1 по улице Титова, в дежурную часть ГВАРДИИ сообщила одна из его жительниц. Осмотр места происшествия показал, что возле урны лежал выброшенный кем-то старый пустой рюкзак. О результатах проведенной проверки бойцы ГБР-73 доложили заявителю.

13 июня около 23.00 к автомобилю ГБР-72 с ливреей Агентства Безопасности ГВАРДИЯ, стоявшему на улице Комбинатской, подошла женщина и попросила помощи, сообщив, что посторонний пьяный мужчина забрался к ней в квартиру на второй этаж и избил ее мужа. И действительно, «гвардейцы» обнаружили в квартире не проживающего в ней пьяного молодого человека, которого задержали и передали для дальнейшего разбирательства полицейским. Теперь задержанному предстоит ответить и за незаконное проникновение в жилище, и за причинение телесных повреждений.