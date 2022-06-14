В городской дирекции Новосибирска рассказали, будут ли бесплатно раздавать угощения на День города 2022

К 125-летию Новосибирска кондитеры испекли торт высотой 125 метров, разрезав его позже на кусочки. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

В юбилейную дату, на 125-летие со дня основания Новосибирска, горожанам раздавали куски огромного торта высотой 125 метров. Будут ли такие же акции в этот раз и на будущий год, рассказали в городской дирекции Новосибирска.

— Четыре года назад люди устроили давку ради десерта. Мы выводы сделали, вряд ли что-то подобное проведем в следующий раз, — отметила директор МАУК «Городская дирекция творческих программ» Ирина Саркисян.

Напомним, торт раздавали бесплатно, потому некоторые посетители заранее пришли с пакетами, чтобы запастись угощением впрок. Это взорвало и соцсети: пользователи возмущались некультурным поведением людей.

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